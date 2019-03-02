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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 марта 19, 18:03
Настю Каменских раскритиковали в соцсети
Настя Каменских
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Певица опубликовала в соцсети соблазнительное фото.
Одной из самых сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса по праву считают Настю Каменских. А она то и дело что радует свою аудиторию не только новыми хитами, но и пикантными фото в Instagram. Однако кроме многочисленных комплиментов в свой адрес, Каменских также получает и сотни негативных комментариев. Некоторые ее подписчики, да и просто пользователи сети, которые "проходили" мимо, в комментариях к фото написали множество неприятных слов и посоветовали уменьшить количество подобных публикаций.

Этот раз не стал исключением. Опубликовав фото в пикантном наряде, Настя нарвалась на шквал критики.



"И снова вульгарная фотография. С такой-то внешностью и талантом не нужно выставлять на показ все интимные места. Вы – прекрасная девушка. Не опускайтесь до уровня девиц из подворотни", "Фото конечно волнительное, но, мне кажется, что стоит немножко быть сдержанней", "Не надо пошлости, это глупо и не красиво", "Тут ты, Настя, перегнула!", "Настя ты очень красивая!!! Зачем такие откровенные фото публиковать?", – пишут комментаторы под публикацией.

Источник: https://www.segodnya.ua
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