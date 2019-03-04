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4 марта 19, 11:12
Леди Гага прокомментировала слухи о романе с Купером
Леди Гага
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Любовную связь между певицей и актером активно начали обсуждать после выхода фильма Рождение звезды и награждения Оскара.
Американская певица и актриса Леди Гага впервые прокомментировала слухи о ее романе с Брэдли Купером. Звезда рассказала об этом в шоу Джимми Киммела.

Леди Гага сыграла с Купером влюбленную пару в фильме Рождение звезды. После выхода ленты на экраны в Сети появились слухи о романе между актерами. Подогрели слухи звезды своим поведением на афтепати Оскара 2019.

В интервью Гага отметила, что социальные сети - это сортир в Интернете. Поэтому звезду не удивляет, что пишут о ней и Купере в Сети. Также певица подчеркнула, что люди увидели именно то, что актеры хотели показать. Они играли влюбленную пару и должны были "показать любовь" так, чтобы им поверили.


Источник: https://korrespondent.net
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