Леди Гага прокомментировала слухи о романе с Купером

Американская певица и актриса Леди Гага впервые прокомментировала слухи о ее романе с Брэдли Купером. Звезда рассказала об этом в шоу Джимми Киммела.





Леди Гага сыграла с Купером влюбленную пару в фильме Рождение звезды. После выхода ленты на экраны в Сети появились слухи о романе между актерами. Подогрели слухи звезды своим поведением на афтепати Оскара 2019.





В интервью Гага отметила, что социальные сети - это сортир в Интернете. Поэтому звезду не удивляет, что пишут о ней и Купере в Сети. Также певица подчеркнула, что люди увидели именно то, что актеры хотели показать. Они играли влюбленную пару и должны были "показать любовь" так, чтобы им поверили.







