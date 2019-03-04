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Шоу-бизнес
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4 марта 19, 11:45
"Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
Никита Добрынин
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Стали известны подробности первого выпуска "Холостяка-9".
Премьерный выпуск шоу - традиционно первая вечеринка, на которой самый завидный холостяк страны знакомится с 25 девушками. 

Но на этот раз участницам реалити предстоит познакомиться не только с Никитой Добрыниным, но и с его друзьями тоже. Стало известно, что Никиту придут поддержать известная певица, солистка группы "Неангелы" Слава Каминская и талантливый кинорежиссер Сергей Чеботаренко.

"В моей жизни это очень важные люди, которые могут поделиться своим жизненным опытом, и к которым я могу прийти за советом", - говорит герой реалити.

Одни девушки обрадуются, увидев певицу, за которой они давно наблюдают в социальных сетях, другие же отнесутся к появлению друзей Холостяка очень скептически:

Одна из участниц прокомментирует: "Друзья - как испорченный телефон, могут неправильно донести информацию Холостяку".

Повлияет ли мнение друзей Никиты на его выбор, станет известно уже 8 марта.

Источник: https://telegraf.com.ua
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