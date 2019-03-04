"Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу

Премьерный выпуск шоу - традиционно первая вечеринка, на которой самый завидный холостяк страны знакомится с 25 девушками.





Но на этот раз участницам реалити предстоит познакомиться не только с Никитой Добрыниным, но и с его друзьями тоже. Стало известно, что Никиту придут поддержать известная певица, солистка группы "Неангелы" Слава Каминская и талантливый кинорежиссер Сергей Чеботаренко.





"В моей жизни это очень важные люди, которые могут поделиться своим жизненным опытом, и к которым я могу прийти за советом", - говорит герой реалити.





Одни девушки обрадуются, увидев певицу, за которой они давно наблюдают в социальных сетях, другие же отнесутся к появлению друзей Холостяка очень скептически:





Одна из участниц прокомментирует: "Друзья - как испорченный телефон, могут неправильно донести информацию Холостяку".





Повлияет ли мнение друзей Никиты на его выбор, станет известно уже 8 марта.



