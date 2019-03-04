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4 марта 19, 11:47
Даша Астафьева поделилась своими самыми большими страхами
Даша Астафьева
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Певица назвала два своих страха.
Одна из самых сексуальных артисток Украины Даша Астафьева стала гостьей YouTube-канала известной украинской ведущей, почетного посла фонда ООН в области народонаселения в Украине, а также эксперта шоу "Дивовижні люди" Маши Ефросининой. В рубрике "Экзамен с Машей" к Ефросининой приходят известные гости, где отвечают на различные вопросы о жизни, творчестве, семье, любви и быте.

Даше Астафьевой попался вопрос о ее самых больших страхах.

"У меня есть два самых больших страха. Один – неминуемый. Мне страшно представить, что когда-то не станет родителей. Когда-то не станет близких людей, к которым ты в любое время прибегаешь, ты их ребенок и можешь им все сказать. Или наоборот этот человек для тебя так дорог, что ты не рассказываешь, чтобы не расстроить его. Я часто не могу долго уснуть и реально этого боюсь. Все время об этом думаю: все ли я успела сделать для родителей, старенькой бабушки. А второй страх ни в коем случае не может быть в одной плоскости с первым страхом – это жить и быть бесполезным человеком", - призналась Даша.

Источник: https://telegraf.com.ua
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