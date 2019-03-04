Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.58
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.39
USD
26.81
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 марта 19, 11:50
Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу
Джонни Депп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд.
Известно, что в 2018 году Херд написала статью для The Washington Post, в которой заявила, что считает себя "жертвой домашнего насилия". Депп сопроводил иск словами, что Херд − преступница, а не жертва насилия.

В сети появились подробности скандала. Оказалось, что Депп требует от экс-жены 50 миллионов долларов! Актер пытается доказать, что все обвинения, которые против него выдвинула Эмбер – ложь и клевета ради самопиара.

Адвокат Джонни Деппа сделал новое заявление о том, что актриса начала встречаться со знаменитым инженером и миллиардером Илоном Маском находясь в браке с Деппом: "Без ведома мистера Деппа, не позднее, чем через месяц после его брака с мисс Херд, она проводила время с основателем Tesla and Space X, Илоном Маском".

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Максакова тайно вышла замуж
Петросян пытается откупиться от Степаненко своим музеем
Дочь Джонни Деппа встречается с актером Тимоти Шаламе
Джонни Депп впервые рассказал о разводе с Эмбер Херд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Памела Андерсон в пятый раз выходит замуж
noimage17-летняя дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
noimageMONATIK в мартовском номере L’officiel Hommes Kazakhstan
noimageДаша Астафьева поделилась своими самыми большими страхами
noimage"Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
Лента новостей