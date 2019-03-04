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4 марта 19, 11:52
MONATIK в мартовском номере L’officiel Hommes Kazakhstan
MONATIK
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Популярный украинский артист MONATIK появился на мартовской обложке главного мужского fashion-издание Казахстана — l’officiel Hommes.
Мультиартист и композитор дал откровенное интервью изданию, в котором рассказал подробности создания третьего сольного альбома, релиз которого заявлен на весну этого года.

Также MONATIK поделился первыми подробностями своего мирового турне и пригласил жителей Казахстана на значимый концерт для украинского шоу-бизнеса — Stadium Love Show It Ритм, который состоится 1 июня 2019 года на НСК "Олимпийский".

Съемки для l’officiel Homme Kazahstan состоялась в бутик-отеле BURSA Hotel, Kyiv. Дизайн отеля разработали balbek bureau. Фотографом съемок выступил Дмитрий Гончаров.

Совместно с редакцией L’officiel Hommes Kazakhstan была разработана эксклюзивная концепция тройной обложки. Одним из образов, в котором MONATIK заявленный на обложке, есть эксклюзивно расшитый пиджак от украинского бренда FROLOV.







Источник: https://telegraf.com.ua
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