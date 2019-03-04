17-летняя дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж

Уже через несколько недель старшей дочери певицы Веры Брежневой исполнится 18 лет. В преддверии этого события Соня Киперман, которая много лет, как и ее мама, верна светлому оттенку волос, сменила имидж.





В своем Instagram девушка опубликовала селфи, на котором она запечатлена с темными волосами. В подписи Соня попросила прощения у мамы.





"Перемены.. Мам, прости", — написала Соня.













Судя по всему, звездная мама спокойно отреагировала на новый образ дочери. В комментарии Вера опубликовала смеющийся смайл. А вот мнения фолловеров разделились. Одни с восторгом встретили обновленную Соню, другие же считают, что со светлыми волосами девушке было гораздо лучше.



