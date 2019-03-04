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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 марта 19, 11:55
17-летняя дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Соня Киперман
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Фолловеры не узнали Соню в новом имидже.
Уже через несколько недель старшей дочери певицы Веры Брежневой исполнится 18 лет. В преддверии этого события Соня Киперман, которая много лет, как и ее мама, верна светлому оттенку волос, сменила имидж.

В своем Instagram девушка опубликовала селфи, на котором она запечатлена с темными волосами. В подписи Соня попросила прощения у мамы.

"Перемены.. Мам, прости", — написала Соня.



Судя по всему, звездная мама спокойно отреагировала на новый образ дочери. В комментарии Вера опубликовала смеющийся смайл. А вот мнения фолловеров разделились. Одни с восторгом встретили обновленную Соню, другие же считают, что со светлыми волосами девушке было гораздо лучше.

Источник: https://telegraf.com.ua
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