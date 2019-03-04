Памела Андерсон в пятый раз выходит замуж

По информации Radar Online, 33-летний французский футболист марокканского происхождения Адиль Рами сделал предложение 51-летней модели, которое она приняла. По сообщениям инсайдера, свадьба уже намечена на лето. Официально же Памела Андерсон пока не подтверждала эту информацию.





Стоит отметить, что летом 2018 уже были слухи о том, что Памела и Адиль – женятся. На безымянном пальце актрисы красовалось красивое кольцо. Однако, уже осень пара рассталась. Главной причиной расставания пары стали дети Адиля от прошлого брака.





Но, как видим, в конце концов Рами и Андерсон снова сошлись. И Адиль попросил ее руки в старомодном стиле, встав на одно колено. "Памела разрывалась между Джулианом (Джулиан Ассанж – ред.) и Адилем, но Адиль не сдавался и выиграл", - сообщают инсайдеры.



