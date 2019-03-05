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Шоу-бизнес
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5 марта 19, 10:15
Пугачева произвела фурор на "празднике весны" (ФОТО)
Алла Пугачева
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Примадонна очередной раз покорила поклонников своим моложавым видом и модным образом.
Алла Пугачева провела свой традиционный "праздник весны". Примадонна с супругом и друзьями провела вечеринку в первое воскресение марта. Фото и видео с праздника появились в Сети.

Пугачева выбрала для праздника длинное платье в черно-белую полоску. Чтобы дополнить образ, певица прицепила на волосы крупный черный бант.

В Сети появилось несколько роликов с праздника. На одном видео видно, как Примадонна спускается с лестницы, ее встречает Максим Галкин со словами "жена-красотка". На других роликах Алла Пугачева поет свои хиты.

Пользователи Сети и поклонники звезды отметили, что она выглядит помолодевшей и стильной.





Источник: https://korrespondent.net
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