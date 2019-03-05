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5 марта 19, 10:56
Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
Люк Перри
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4 марта умер Люк Перри, звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210".
Заключение врачей - инсульт. Об этом заявил его пресс-секретарь, сообщает NBCNews. Актеру, наиболее известному по роли Дилана Маккея, было 52 года.

На момент смерти Люка с ним находились его невеста Венди Мэдисон Бауэр, дети Джек и Софи, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его братья и сестры, Том Перри и Эми Кодер.

Мы ранее сообщали, что 28 февраля Перри был госпитализирован. Врачи поместили его в искуственную кому из-за "массированного" инсульта. По началу он еще мог отвечать на вопросы, но его состояние резко ухудшилось.

Также стало известно, что актера госпитализировали после заявления телекомпании Fox о перезапуске легендарного сериала с его участием "Беверли-Хиллз, 90210". Продюсеры хотели задействовать в съемках и Люка Перри.







Источник: https://telegraf.com.ua
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