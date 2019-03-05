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5 марта 19, 11:01
Кэти Перри поделилась своей историей любви
Кэти Перри
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Популярная американская певица Кэти Перри рассказала о любви, которая является общей для нее и ее будущего мужа.
Как оказалось, на первом свидании с певицей голливудский актер Орландо Блум хотел забрать ее еду.

34-летняя Кэти Перри и 42-летний Орландо Блум сообщили о помолвке около месяца назад. После официального заявления звезд стало известно, что однажды певице пришлось выкупить лот-свидание с ее будущим мужем.

А накануне, в эфире программы American Idol, Кэти Перри рассказала о любви ее мужа к такой же пищи, которую любит она.

Я познакомилась с бойфрендом благодаря In-N-Out. Мы были на "Золотом глобусе", но тогда еще не встречались. Я попросила своего охранника захватить 10 бургеров из In-N-Out. Когда он их привез, знаете, что я увидела? Руку моего бойфренда (хотя он даже не сидел за нашим столом), который потянулся, чтобы их взять. И тогда я подумала: "Эй, это же мой бургер",– вспомнила она.



Источник: https://telegraf.com.ua
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