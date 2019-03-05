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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 марта 19, 17:50
Скарлетт Йоханссон выходит замуж за Колина Жоста
Скарлетт Йоханссон
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Еще одна знаменитость собирается связать себя узами брака.
 Пока наши читатели обсуждали новости о свадьбе Джуда Лоу и тайной церемонии Эда Ширана, стало известно, что знаменитая актриса Скарлетт Йохансон выйдет замуж в третий раз. Подробности далее в материале.

Голливудская звезда, судя по последним данным прессы, скоро сменит семейное положение. Так, актриса уже несколько лет встречается с комиком и сценаристом Колином Жостом. И они готовы перейти на следующий уровень.

Якобы актриса, воспитывающая дочь Роуз Дороти от журналиста Ромена Дориака, решилась заговорить о свадьбе с новым возлюбленным.

Ждем подтверждение новости от официальных представителей Скарлетт Йоханссон.

Источник: https://kinoafisha.ua
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