Скарлетт Йоханссон выходит замуж за Колина Жоста

Пока наши читатели обсуждали новости о свадьбе Джуда Лоу и тайной церемонии Эда Ширана, стало известно, что знаменитая актриса Скарлетт Йохансон выйдет замуж в третий раз. Подробности далее в материале.





Голливудская звезда, судя по последним данным прессы, скоро сменит семейное положение. Так, актриса уже несколько лет встречается с комиком и сценаристом Колином Жостом. И они готовы перейти на следующий уровень.





Якобы актриса, воспитывающая дочь Роуз Дороти от журналиста Ромена Дориака, решилась заговорить о свадьбе с новым возлюбленным.





Ждем подтверждение новости от официальных представителей Скарлетт Йоханссон.



