Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Популярность и признание как актера и секс-символа Люк получил именно после роли Дилана МакКэя в сериале "Беверли Хиллз 90210".





По странному стечению обстоятельств, инсульт у Перри произошел именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли Хиллз 90210" и выпустила первый тизер. Сегодня.Lifestyle собрал реакции друзей и коллег актера в соцсетях. Звезды Голливуда, выразили соболезнования семье Люка Перри.





Николас Остин – Джулиан из "Школы выживания" написал в Twitter:





"Какой человек! #LukePerry ты был хорошим и щедрым. Никогда тебя не забуду".





Брэндон Раут – актер серии фильмов Marvel





"Я не знал его хорошо, но иногда имел возможность провести некоторое время с #LukePerry. Он был любезным и мягким. Я чувствовал его благодарность к поклонникам. Это всегда вызывало у меня большое уважением и увлечение. Много любви и молитв к его семье. "





Дэниэл Ньюман – саунд-мейкер сериала "Беверли Хиллз 90210"





"RIP Люк Перри. Я вырос, смотрел и вдохновлялся. Еще такой молодой. Ценим каждое мгновение жизни сегодня! Это так быстро! #LukePerry"





Кейтлин Робертсон – Клэр Арнольд из сериала "Беверли Хиллз 90210"





"Как молодая девушка с Гамильтона Онтарио, вышедшая в свет благодаря культовому сериалу, Люк поддерживал меня с первого дня. Мое сердце разрывается. ️ #lukeperry # 90210"





Маим Бялик – Эмми из "Теории большого взрыва"





"Покойся с миром, Люк Перри."





Йен Зиринг из сериала "Беверли Хиллз 90210"





"Дорогой Люк. Я всегда буду наслаждаться лучшими воспоминаниями, которыми мы поделились за последние тридцать лет. Пусть твое путешествие вперед будет обогащено великолепными душами, которые прошли перед тобой, точно так же, как ты сделал это для тех, кого ты оставили позади. Боже, дай ему место рядом с тобой, он этого заслуживает".





Гейбриэл Картерис из сериала "Беверли Хиллз 90210"





"Дорогой Люк, у меня такое разбитое сердце, что я не могу сказать ни слова. Ты, мой друг, был с большой душой и оставили свой след. Моя любовь и молитвы семье и всем, кто вас любил. Покойся с миром".











