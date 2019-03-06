Появились подробности самоубийства солиста The Prodigy

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой на фоне раздела имущества, связанного с разводом с супругой - японкой Маюми Каи, известной под псевдонимом DJ MAYUMI. Об этом пишет The Sun.





После расставания с женой Флинт впал в тяжелую депрессию и вновь начал употреблять наркотики.













Известно, что за несколько дней до суицида Флинт был вынужден выставить на продажу свой любимый дом стоимость почти в 2 миллиона долларов.





Как отмечает издание, сам по себе развод с супругой стал для музыканта разрушительным. Однако свою роль сыграла и неизбежная перспектива потери дома.





Помимо этого, издание Metro припомнило, что еще в 2015 году Флинт заявил о намерении в будущем совершить суицид.



