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6 марта 19, 11:06
Астафьева снялась для Playboy Ukraine
Даша Астафьева
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Откровенные фото украинской певицы появятся в мартовском журнале, который выйдет 8 марта.
Украинская певица Даша Астафьева снялась для Playboy Ukraine. Об этом говорится на странице сообщества журнала в Facebook.

В Сети появилась одна фотография из эротической фотосессии украинской звезды. На снимке певица позирует возле зеркала в микро-бикини, колготах в мелкую сетку и блузе с объемными рукавами. Астафьева дотрагивается до зеркала рукой и губами.



В комментарии к фото сообщается, что Астафьева – это "символ эротической фотографии и мечта любого мужчины". Также сообщается, что певица появится в весеннем номере Playboy Ukraine от 8 марта.

Астафьева не первый раз снимается для легендарного мужского глянца, и даже была лично знакома с основателем Playboy Хью Хефнером.

Источник: https://korrespondent.net
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