Украинская певица Даша Астафьева снялась для Playboy Ukraine. Об этом говорится на странице сообщества журнала в Facebook.





В Сети появилась одна фотография из эротической фотосессии украинской звезды. На снимке певица позирует возле зеркала в микро-бикини, колготах в мелкую сетку и блузе с объемными рукавами. Астафьева дотрагивается до зеркала рукой и губами.













В комментарии к фото сообщается, что Астафьева – это "символ эротической фотографии и мечта любого мужчины". Также сообщается, что певица появится в весеннем номере Playboy Ukraine от 8 марта.





Астафьева не первый раз снимается для легендарного мужского глянца, и даже была лично знакома с основателем Playboy Хью Хефнером.



