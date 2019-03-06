Моника Беллуччи на светском мероприятии с молодым бойфрендом

54-летняя знаменитость впервые вышла в свет со своим молодым бойфрендом.





Слухи о новых отношениях Моники Беллуччи появились в начале ноября 2018 года. Тогда итальянская актриса призналась в интервью, что, несмотря на болезненный разрыв с Венсаном Касселем, она счастлива со своим новым бойфрендом. А в начале декабря папарацци застали их за страстным поцелуем.













После этого итальянская икона красоты посещала много светских мероприятий, однако ее избранник не сопровождал ее ни разу.





Первое официальное появление пары состоялось на показе Chanel, прошедшем на Неделе моды в Париже. 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний художник Николас Лефевр стали гостями последнего показа, коллекцию для которого создавал Карл Лагерфельд.



