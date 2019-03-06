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6 марта 19, 12:18
Жена Николая Тищенко поделилась стройной фигурой в Instagram
Алла Барановская
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Сказочные каникулы Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской в Таиланде продолжаются.
Супруга известного украинского ресторатора даже отметила, что они решили продлить визы и остаться в азиатской стране еще на какое-то время.

И все же, как обычно, взгляды поклонников известной пары прикованы именно к Алле. Барановская, которая ранее рассказала о роли женщины в семье, то и дело балует фанатов стройной и спортивной фигурой в роскошных купальниках. Некоторые подписчики даже с юмором интересуются, а сколько же всего купальников взяла с собой на отдых известная блогер.

На этот раз Алла Барановская пленила фанатов в белоснежном закрытом купальнике. Супруга Николая Тищенко позирует на лежаке в бассейне под палящим солнцем. На фоне - прекрасные экзотические виды с тропической зеленью и виллами.



К слову, свой пост Барановская сопроводила не такой уж и расслабленной подписью. Блогер отметила, что даже на отдыхе активно следит за новостями в Украине.

"Иногда я люблю ненадолго уйти в себя и погрустить… Так вот недельку смотрела на все происходящее в моей Украине со стороны, раз 10 писала заметки, удаляла. Злилась. Переживала. Решила молчать. P.s. Вроде начинаю оживать… Завтра едем продлевать визы. Много читаю, много анализирую и уже успела половину всего вычеркнуть из жизни", - пишет Барановская.

При этом в комментариях предположили, что Барановская имеет в виду ситуацию, возникшую с Евровидением 2019. 

Источник: https://telegraf.com.ua
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