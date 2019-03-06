Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.32
USD
26.76
RUB
0.41
EUR
29.91
USD
26.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 марта 19, 12:28
Бекхэмы забавно поздравили старшего сына (ФОТО)
Виктория и Дэвид Бекхэмы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Старший сын образцовых супругов Бруклин отпраздновал свое 20-летие.
Одни из самых прочных звездных супругов вчера праздновали юбилей своего старшего сына Бруклина, которому исполнилось 20 лет. По случаю его дня рождения Виктория и Дэвид Бекхэмы обнародовали детские фото сына и трогательные поздравления в его адрес.

Знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм и ее муж известный футболист Дэвид Бекхэм поделились со всем миром праздничным событием, которое произошло в их семье накануне, 4 марта. 
 


Его отец Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото, на котором их с Викторией сын еще совсем маленький, трогательно прокомментировав его. 

20 лет назад этот маленький мужчина вошел в нашу жизнь. Мы не можем быть еще более гордыми за мужчину, которым он вырос, и за пыл, который он имеет ко всему, что делает. Мы любим тебя Bust, с днем рождения большой мальчик, – подписал снимок знаменитый футболист.



Виктория Бекхэм опубликовала фотографию сына, на котором он держит в руках торт с пончиков, в которых зажжены свечи.



Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Регина Тодоренко назвала имя своего сына
Анна Завальская впервые показала сына (ФОТО)
Ева Лонгория показала забавную фотографию с сыном
Юрий Горбунов прогулялся по Киеву с двухлетним сыном
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
noimageАктер Бен Аффлек дал откровенное интервью
noimageЖена Николая Тищенко поделилась стройной фигурой в Instagram
noimageМоника Беллуччи на светском мероприятии с молодым бойфрендом
noimageАстафьева снялась для Playboy Ukraine
Лента новостей