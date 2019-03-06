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6 марта 19, 16:27
Солистка "KAZKA" удивила необычным выбором макияжа. фото
Александра Зарицкая
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Солистка из группы “KAZKA“ Александра Зарицкая порадовала фанатов новым образом.

На официальной странице коллектива в Instagram появился черно-белый кадр, на котором девушка продемонстрировала необычный макияж глаз. 

Девушка сделала длинные стрелки и дополнила образ густыми накладными ресницами. 

Новый образ певицы получил много положительных отзывов. “Ну яка ж ти красуня, “Боже, яка киця!“ “Ти круто виглядаєш“, “Гарнюня мила“, “Секси“, “вооооу як гарно“, “Дуже красиво вийшло“, “Ух какие брови", - написали подписчики группы в комментариях к публикации.


Отметим, что в подписи к новому фото Александра рассказала, что “KAZKA“ устроит закрытую вечеринку в честь юбилея выхода их первого сингла “Свята“.

“13 марта мы отпразднуем двухлетие с момента выхода нашего первого сингла СВЯТА. Мы проведем классную вечеринку в кругу друзей с двадцатью из вас. Все остальные смогут стать частью этого события с любой точки мира“, - написала Зарицкая.
bigmir.net
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