Солистка "KAZKA" удивила необычным выбором макияжа. фото

На официальной странице коллектива в Instagram появился черно-белый кадр, на котором девушка продемонстрировала необычный макияж глаз.

Девушка сделала длинные стрелки и дополнила образ густыми накладными ресницами.

Новый образ певицы получил много положительных отзывов. “Ну яка ж ти красуня, “Боже, яка киця!“ “Ти круто виглядаєш“, “Гарнюня мила“, “Секси“, “вооооу як гарно“, “Дуже красиво вийшло“, “Ух какие брови", - написали подписчики группы в комментариях к публикации.









Отметим, что в подписи к новому фото Александра рассказала, что “KAZKA“ устроит закрытую вечеринку в честь юбилея выхода их первого сингла “Свята“.

“13 марта мы отпразднуем двухлетие с момента выхода нашего первого сингла СВЯТА. Мы проведем классную вечеринку в кругу друзей с двадцатью из вас. Все остальные смогут стать частью этого события с любой точки мира“, - написала Зарицкая.