Жванецкий жив, но он – кончился, благодаря Путину. Цитаты

Ошибки допускают все и всегда. Было бы странно видеть человека, который не допускал ошибок. Более того, если погрузиться в христианскую, иудейскую, ведическую или другую литературу, то основные персонажи, сущности высшего порядка – тоже допускают эти ошибки. Правда, в такого рода литературе, явная тактическая или стратегическая ошибка, преподносится как намеренный ход, который должен что-то кому-то продемонстрировать. Тем не мене, с точки зрения простой логики это – ошибка, а иногда – фатальная.





Что касается нас, простых смертных, то мы их допускаем во множестве, а в науке, отрицательный результат (следствие ошибочных действий или действия), имеет не меньшую ценность, чем результат положительный, поскольку он способствует познанию вообще и обучению конкретного человека, в частности. Ведь любое чистой знание проверяется опытным путем и если опыт его не подтверждает, то оно относится к ошибочному суждению.













Но тут важен основной момент. Если допущенная ошибка приводит к формированию опыта, а в результате – знаний, проверенных опытным путем, это – одно дело, а когда из этой ошибки ничего не извлекается или из нее просто нечего извлечь, поскольку там ничего иного быть в принципе не могло – другое дело. Ошибка ради ошибки – печальное и унылое зрелище. Если кто-то постоянно допускает ошибки такого характера, то он формирует известный образ, который является парафразом названия птицы дятел.





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Михаил Жванецкий родился в Одессе, в семье хирурга и стоматолога. Работал инженером-механиком в одесском порту и сотрудником конструкторского бюро. Первые шаги в творчестве он сделал в студенческие годы. Он начинал участвовать в творческой самодеятельности, где и писал первые миниатюры и монологи. После окончания вуза он познакомился с Аркадием Райкиным, который включил его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр.

В конце 80-х годов Жванецкий возглавил Московский театр миниатюр в качестве художественного руководителя. Юмор артиста отличает особая манера подачи, а объектами его критики зачастую становятся человеческие слабости и пороки.

В 1999 году Михаил Жванецкий получил звание народного артиста Украины. У Жванецкого пятеро детей - два сына и три дочери. Он автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в 4-х томах, пополнилось дополнительным пятым томом.

В одном из интервью Жванецкий рассказал, что его заставила взяться за перо элементарная нужда. "У меня не было на трамвай. Я ходил через мост несколько километров, там дешевле была столовая", - рассказывает сатирик. Всю жизнь он выходит к зрителям с одним и тем же потрепанным портфелем, с ним еще его отец, участковый врач, ходил на вызовы. И даже сегодня Жванецкий не доверяет ни пишущим машинкам, ни компьютерам. "Я с налету зачеркиваю. Потом читаю зачеркнутое - и имею успех! Читаю не зачеркнутое - провал! Как первое впечатление от встречи с женщиной - самое главное", - говорит Михаил Жванецкий.

О женщинах писать легче всего, говорит Жванецкий. Ведь они вдохновляют независимо от погоды, самочувствия и времени суток.

Популярные цитаты и афоризмы Жванецкого:

- Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей; - В историю трудно войти, но легко вляпаться; - Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве; - Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. - Все идет хорошо, только мимо. - Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. - Весь день не спишь, всю ночь не ешь, - конечно, устаешь... - Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами. - Чистая совесть - признак плохой памяти. - Счастье - это увидеть туалет и успеть до него добежать. - Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он. - Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый. - Нас никому не сбить с пути - нам все равно, куда идти. - Если вам говорят, что вы многогранная личность, - не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно. - Труднее всего человеку дается то, что дается не ему. - Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости. - Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит. - Трудно быть последней сукой - вечно кто-то пристраивается сзади! - Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. - Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья. - Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей. - Настоящее одиночество - когда вы всю ночь говорите сами с собой, и вас не понимают. - Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!

Напомним, 28 февраля, накануне своего юбилея, Михаил Жванецкий принял орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, которым его наградил президент России Владимир Путин. После этого одесские активисты пообещали сорвать концерты сатирика. Однако российский артист объяснил свой поступок. "...Мне дали орден за мои рассказы об Одессе и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна", - отметил он.





