Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.94
USD
26.48
RUB
0.40
EUR
29.90
USD
26.44
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 марта 19, 10:45
Глубокое декольте Ольги Сумской вызвало обсуждение в Сети
Ольга Сумская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известная украинская актриса продемонстрировала полуобнаженную грудь на нескольких селфи.
Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская опубликовал пару селфи. На снимках звезда демонстрирует грудь в очень глубоком декольте. Фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram

На снимках Сумская с распущенными волосами позирует в черной блузе с очень откровенным декольте. На втором фото актриса сняла свое отображение в зеркале в том же наряде.

Многие поклонники отметили, что Сумская выглядит очень эффектно и сексуально. Другим не понравилась откровенность 52-летней актрисы. Фнаты посоветовали звезде не выставлять груди на показ.





Источник: https://korrespondent.net
Ещё по теме:
Брежнева показала новое селфи с дочерью
Ольга Сумская вышла в свет в роскошной черной вышиванке
Ольга Сумская опубликовала снимок без макияжа
Ольга Сумская показала свою маму (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Жванецкий жив, но он – кончился, благодаря Путину. Цитаты
noimageСолистка "KAZKA" удивила необычным выбором макияжа. фото
noimageКамалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
noimageБекхэмы забавно поздравили старшего сына (ФОТО)
noimageАктер Бен Аффлек дал откровенное интервью
Лента новостей