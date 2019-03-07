Глубокое декольте Ольги Сумской вызвало обсуждение в Сети

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская опубликовал пару селфи. На снимках звезда демонстрирует грудь в очень глубоком декольте. Фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram





На снимках Сумская с распущенными волосами позирует в черной блузе с очень откровенным декольте. На втором фото актриса сняла свое отображение в зеркале в том же наряде.





Многие поклонники отметили, что Сумская выглядит очень эффектно и сексуально. Другим не понравилась откровенность 52-летней актрисы. Фнаты посоветовали звезде не выставлять груди на показ.



















