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7 марта 19, 11:23
Леся Никитюк поздравила свою маму с днем рождения (ФОТО)
Леся Никитюк
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Сегодня у мамы Леси Никтюк день рождения! Именно поэтому ведущая без предупреждения примчалась в родной Хмельницкий, чтобы в этот день поздравить Екатерину Петровну Никитюк.
Об этом знаменитая блондинка эмоционально рассказала в своих Instagram-сторис, предвкушая праздничный вечер. 

Переступив порог родительского дома, Леся Никитюк показала поклонникам, как на ее визит отреагировала мама. Счастливая телезвезда исполнила песню "Катя, Катерина…" в честь именинницы и подарила Екатерине Петровне букет нежно-розовых тюльпанов.





"Мамуля...моя люба КЕТ! Кетрін! Happy Birthday!!! Берегите своих мам! P.S. Ох і пачка в мене на фото…", – так подписала снимки с мамой ведущая Нового канала.

Источник: https://telegraf.com.ua
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