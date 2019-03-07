Леся Никитюк поздравила свою маму с днем рождения (ФОТО)

Об этом знаменитая блондинка эмоционально рассказала в своих Instagram-сторис, предвкушая праздничный вечер.





Переступив порог родительского дома, Леся Никитюк показала поклонникам, как на ее визит отреагировала мама. Счастливая телезвезда исполнила песню "Катя, Катерина…" в честь именинницы и подарила Екатерине Петровне букет нежно-розовых тюльпанов.





















"Мамуля...моя люба КЕТ! Кетрін! Happy Birthday!!! Берегите своих мам! P.S. Ох і пачка в мене на фото…", – так подписала снимки с мамой ведущая Нового канала.



