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7 марта 19, 11:26
DZIDZIO шокировал всех фанатов, показав себя без бороды
DZIDZIO
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Визитная карточка украинского артиста DZIDZIO (настоящее имя – Михаил Хома) - его борода.
Увидеть 35-летнего DZIDZIO без бороды поклонники могут лишь на фото, которые певец публикует крайне редко. К слову, недавно Михаил Хома показал, как выглядел в детстве. А на днях артист не только поделился архивным снимком, но и заинтриговал подписью к нему.

DZIDZIO на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором позирует без бороды. Кроме того, артист предложил подписчикам угадать, каким годом датирован снимок.



Многие подписчики с юмором подошли к вопросу DZIDZIO и оставили забавные ответы: "Это были лихие 90-е", "На фото мальчику 23 года", "1952", "1865", "2018". Сам артист пока не сообщил, сколько ему лет на фото.

Источник: https://telegraf.com.ua
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