DZIDZIO шокировал всех фанатов, показав себя без бороды

Увидеть 35-летнего DZIDZIO без бороды поклонники могут лишь на фото, которые певец публикует крайне редко. К слову, недавно Михаил Хома показал, как выглядел в детстве. А на днях артист не только поделился архивным снимком, но и заинтриговал подписью к нему.





DZIDZIO на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором позирует без бороды. Кроме того, артист предложил подписчикам угадать, каким годом датирован снимок.













Многие подписчики с юмором подошли к вопросу DZIDZIO и оставили забавные ответы: "Это были лихие 90-е", "На фото мальчику 23 года", "1952", "1865", "2018". Сам артист пока не сообщил, сколько ему лет на фото.



