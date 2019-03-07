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Шоу-бизнес
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7 марта 19, 17:01
Подробности смерти Люка Перри
Люк Перри
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СМИ узнали подробности смерти американского актера Люка Перри, которого не стало 4 марта.
4 марта умер Люк Перри. Актер, сыгравший в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210", скончался в результате обширного инсульта. Ранее было известно, что 28 февраля Люк Перри был срочно госпитализирован и помещен в искусственную кому, однако спасти актера не удалось. В момент смерти рядом находились родные и близкие.

На днях представитель Люка Перри заявил, что семья актера благодарна всем за поддержку, однако не намерена раскрывать подробности. А теперь появилась информация, что Люка Перри отключили от аппарата жизнеобеспечения. Это было непростое решение, которое приняли родные актера, чтобы избавить его от страданий.

"Люка Перри немедленно поместили в искусственную кому, чтобы дать его мозгу возможность восстановиться. Родные Люка надеялись, что через 48 часов его вытащат. Но он так и не восстановился. Это было разрушительно. Пять дней спустя, в понедельник, 4 марта, семья Перри, включая его невесту Венди Мэдисон Бауэр, приняла трудное решение снять его с жизнеобеспечения", – утверждает источник.

Источник: https://telegraf.com.ua
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