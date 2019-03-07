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Шоу-бизнес
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7 марта 19, 18:16
Пенелопа Крус впервые вышла на подиум (ФОТО)
Пенелопа Крус
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В Париже в рамках Недели моды прошел показ модельного дома Chanel, во время которого модели продемонстрировали последнюю коллекцию созданную для именитого бренда легендарным Карлом Лагерфельдом.
И появление на подиуме голливудской актрисы Пенелопы Крус стало неожиданностью для всех присутствующих. Известно, что знаменитость стала последней музой Карла и подписала контракт о сотрудничестве летом 2018 года.

Дефиле стало дебютным для именитой актрисы. Стоит отметить, что несмотря на это, Пенелопа прошлась достаточно профессионально и уверенно.

Стоит отметить, что в тот день, когда ушел из жизни Карл Лагерфельд, Пенелопа, как и многие другие звезды, выразила свои соболезнования в социальных сетях.

"В моем сердце всегда будет место для тебя, мой дорогой Карл. Я никогда не забуду твою доброту и твою щедрость, и то время, которое мы так весело провели вместе. Эти моменты я навеки сохраню в памяти", - писала тогда Крус.





Источник: https://kinoafisha.ua/
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