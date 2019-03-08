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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 марта 19, 11:21
Собчак и Виторган официально объявили о расставании
Собчак и Витроган
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Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально заявили, что "давно живут отдельно и каждый своей жизнью"

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально заявили, что "давно живут отдельно и каждый своей жизнью".

Соответствующее заявление было одновременно опубликовано в Instagram-аккаунтах пары.

В аккаунте Максима Витрогана сообщение опубликовано без фотографии (в качестве изображения использован красный квадрат), а Ксения Собчак использовала даже такое событие, чтобы поделиться с подписчиками эффектным снимком, на котором она идет, склонив голову.

В обращении отмечается, что Собчак и Виторган "вынуждены публично прокомментировать" их отношения, чтобы "прекратить все спекуляции на эту тему".

"Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность", - заявили супруги.

Также они отметили, что не занимаются разделом имущества и продолжают "растить ребенка как любящие его родители".

По заверению Собчак и Витроган, в браке они сохраняли взаимную верность, однако затем их пути разошлись. Пара заверила, что будет воспитывать ребенка вместе.

Недавно Ксения Собчак снова была замечена в компании предполагаемого любовника, российского режиссера Константина Богомолова, в фильме которого она недавно снялась.
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