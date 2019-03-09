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9 марта 19, 09:17
В Германии умерла "Юная Мисс Вселенная". ФОТО
Лотте ван дер Зее
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Девушка скончалась от сердечного приступа

В Германии от сердечного приступа за день до своего 20-летия умерла Лотте ван дер Зее, ставшая в 2017 году обладательницей титула "Юная мисс Вселенная". Об этом в пятницу сообщает Fox News.


Отмечается, что девушке стало плохо во время отпуска, который она проводила в Австрии с семьей. После остановки сердца модель впала в кому. Девушка скончалась в больнице в Мюнхене от сердечного приступа.


По словам родителей Лотте, за день до трагедии она была с друзьями. Домой она вернулась "весело и без жалоб на здоровье". Утром девушку обнаружили в постели без сознания. На данный момент проводятся экспертизы, чтобы определить, что вызвало сердечный приступ Лотте.
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