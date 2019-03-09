"Холостяк 9": каким своим поступком гордится Никита Добрынин

8 марта состоялся первый выпуск шоу "Холостяк 9". За внимание главного героя боролись 25 девушек. Никита Добрынин выбирал девушек, с которыми хотел уединиться и пообщаться ближе. Одной из них оказалась целеустремленная Дина из Торонто.





Во время беседы участница шоу "Холостяк 2019" Дина спросила Никиту Добрынина о поступке, которым он гордится. В ответ Холостяк заявил, что однажды спас семью. Никита отдыхал вместе со своими друзьями, когда увидел, что семья попала под катамаран. Главный герой реалити сразу бросился спасать тонущих людей. Добрынин признался, что ранее не рассказывал эту историю.









Никита Добрынин с участницей шоу "Холостяк 9" Даной

Фото: instagram.com/holostyakstb





В свою очередь, Дана сообщила, что в отношениях не приемлет лжи, даже во благо. Кроме того, девушка призналась, что для нее важно, чтобы возлюбленные развивались вместе и поддерживали друг друга. Никиту Добрынина обрадовала позиция Даны.



