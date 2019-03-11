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11 марта 19, 11:41
В Сети высмеяли фото Ани Лорак с макаронами
Украинская певица Ани Лорак, долгое врем живущая в России, снялась со своим обедом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков с тарелкой пасты.
На фото Лорак сидит на кресле и держит в руках большую белую тарелку. Вилкой певица подняла часть пасты из блюда и попозировала с ней.
Некоторые поклонник не поняли зачем Лорак опубликовала фото со "спагетти с рагу". Они отметили, что тоже едят макароны с томатной пастой, а певице лучше показывать, как она помогает детям или животным, а не ест.
Большинство же подписчиков Лорак отвечали на ее вопрос о том, какое у них любимое блюдо.
Источник: https://korrespondent.net