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Новости Шоу-Бизнеса
11 марта 19, 11:41
В Сети высмеяли фото Ани Лорак с макаронами. ФОТО
Ани Лорак
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Певица опубликовала несколько фото, на которых она позирует с тарелкой пасты. Не все поклонники поняли идею фотосессии.
Украинская певица Ани Лорак, долгое врем живущая в России, снялась со своим обедом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков с тарелкой пасты.

На фото Лорак сидит на кресле и держит в руках большую белую тарелку. Вилкой певица подняла часть пасты из блюда и попозировала с ней.

Некоторые поклонник не поняли зачем Лорак опубликовала фото со "спагетти с рагу". Они отметили, что тоже едят макароны с томатной пастой, а певице лучше показывать, как она помогает детям или животным, а не ест.

Большинство же подписчиков Лорак отвечали на ее вопрос о том, какое у них любимое блюдо.







Источник: https://korrespondent.net
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