В Сети высмеяли фото Ани Лорак с макаронами. ФОТО

Украинская певица Ани Лорак, долгое врем живущая в России, снялась со своим обедом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков с тарелкой пасты.





На фото Лорак сидит на кресле и держит в руках большую белую тарелку. Вилкой певица подняла часть пасты из блюда и попозировала с ней.





Некоторые поклонник не поняли зачем Лорак опубликовала фото со "спагетти с рагу". Они отметили, что тоже едят макароны с томатной пастой, а певице лучше показывать, как она помогает детям или животным, а не ест.





Большинство же подписчиков Лорак отвечали на ее вопрос о том, какое у них любимое блюдо.



























