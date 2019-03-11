Сергей Притула поделился смешным фото

"Теперь живите с этим! Боюсь заказывать кофе!", - подписал фото ведущий и шоумен Притула.













Пользователям сети очень понравился этот снимок, и они также оставили много комментариев. Вот одни из них.





"Главное, что по-украински, а не на русском, а рис или гречка уже не существенно", - прокомментировала Светлана Москаленко. "Когда голодный, то и рис - гречка", - написала пользователь. "Сергей, не капризничайте. Ешьте что дают. Красиво же. Жизнеутверждающий цвет, не то, что у гречки", - отметила Ирина Климчук. "Все довольно логично. Чтобы принесли черный кофе, нужно заказать зеленый чай", - пошутил Юра Остапец.





"Девушки с утра начали праздновать!", - написал Пилип Чипка. "Если подливка из коньяка, то жить можно", - прокомментировала Диана Таран. "Аналогичная история была позавчера в отеле в Херсоне. Тоже был рис, а табличка "Гречневая каша". Думала такое только в Херсоне", - написала Анна Выверец.





"Вы еще чай не видели", - отметила Инна Шеремета.



