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11 марта 19, 12:14
Сергей Притула поделился смешным фото
Сергей Притула
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Сергей Притула развеселил сеть своей новой фотографией в Facebook, на которой изображен рис с подписью "Каша гречневая".
"Теперь живите с этим! Боюсь заказывать кофе!", - подписал фото ведущий и шоумен Притула.



Пользователям сети очень понравился этот снимок, и они также оставили много комментариев. Вот одни из них.

"Главное, что по-украински, а не на русском, а рис или гречка уже не существенно", - прокомментировала Светлана Москаленко. "Когда голодный, то и рис - гречка", - написала пользователь. "Сергей, не капризничайте. Ешьте что дают. Красиво же. Жизнеутверждающий цвет, не то, что у гречки", - отметила Ирина Климчук. "Все довольно логично. Чтобы принесли черный кофе, нужно заказать зеленый чай", - пошутил Юра Остапец.

"Девушки с утра начали праздновать!", - написал Пилип Чипка. "Если подливка из коньяка, то жить можно", - прокомментировала Диана Таран. "Аналогичная история была позавчера в отеле в Херсоне. Тоже был рис, а табличка "Гречневая каша". Думала такое только в Херсоне", - написала Анна Выверец.

"Вы еще чай не видели", - отметила Инна Шеремета.

Источник: https://telegraf.com.ua
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