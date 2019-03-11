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Шоу-бизнес
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11 марта 19, 14:42
Синди Кроуфорд стала героиней крутой фотосессии
Синди Кроуфорд
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Модель Синди Кроуфорд может похвастаться идеальной фигурой.
В преддверии своего дня рождения 53-летняя модель Синди Кроуфорд стала героиней стильной фотосессии и дала интервью о модельной карьере, старении и успехах дочери Кайи.

В конце зимы, 20 февраля, Синди Кроуфорд исполнилось 53. Несмотря на возраст, модель, жена и мама троих детей может похвастаться прекрасной фигурой и молодой внешностью. И новая фотосессия звезды тому подтверждение.





Так, недавно Кроуфорд украсила страницы модного глянца PorterEdit. На снимках звезда предстала в стильных и в тоже время откровенных образах.

Источник: https://telegraf.com.ua
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