Синди Кроуфорд стала героиней крутой фотосессии

В преддверии своего дня рождения 53-летняя модель Синди Кроуфорд стала героиней стильной фотосессии и дала интервью о модельной карьере, старении и успехах дочери Кайи.





В конце зимы, 20 февраля, Синди Кроуфорд исполнилось 53. Несмотря на возраст, модель, жена и мама троих детей может похвастаться прекрасной фигурой и молодой внешностью. И новая фотосессия звезды тому подтверждение.





















Так, недавно Кроуфорд украсила страницы модного глянца PorterEdit. На снимках звезда предстала в стильных и в тоже время откровенных образах.



