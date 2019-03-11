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11 марта 19, 14:45
Личный помощник Меган Маркл написала заявление об уходе
Меган Маркл
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Заявление об отставке подала Эми Пикерилл - личная советница и "правая рука" беременной герцогини.
На фоне слухов о тяжелом характере Меган Маркл и ее конфликте с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон от бывшей актрисы уходит еще одна ее помощница.

В Кенсингтонском дворце 32-летняя Пикерилл проработала около года. Причина, по которой Эми покидает свой пост, неизвестна. Источник, близкий к королевской семье, заверил журналистов, что помощница остается с Маркл в хороших отношениях. Она пробудет на должности до самых родов жены принца Гарри и даже успеет помочь ей с ребенком.



В обязанности Эми Пикерилл входила помощь с благотворительными проектами жены принца и составление списка ее ежедневных дел. Также помощница вела всю корреспонденцию герцогини. Ранее женщина уже получала должность при дворе, она была организатором брифингов и встреч принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако общественность подозревала Эми в несобранности, поскольку внук королевы Елизаветы II допускал на таких мероприятиях много ошибок.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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