Личный помощник Меган Маркл написала заявление об уходе

На фоне слухов о тяжелом характере Меган Маркл и ее конфликте с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон от бывшей актрисы уходит еще одна ее помощница.





В Кенсингтонском дворце 32-летняя Пикерилл проработала около года. Причина, по которой Эми покидает свой пост, неизвестна. Источник, близкий к королевской семье, заверил журналистов, что помощница остается с Маркл в хороших отношениях. Она пробудет на должности до самых родов жены принца Гарри и даже успеет помочь ей с ребенком.













В обязанности Эми Пикерилл входила помощь с благотворительными проектами жены принца и составление списка ее ежедневных дел. Также помощница вела всю корреспонденцию герцогини. Ранее женщина уже получала должность при дворе, она была организатором брифингов и встреч принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако общественность подозревала Эми в несобранности, поскольку внук королевы Елизаветы II допускал на таких мероприятиях много ошибок.



