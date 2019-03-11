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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 марта 19, 15:44
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Анастасия Заворотнюк
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Артистка показала дочь в семейной фотосессии.
Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк поделилась с поклонниками радостной вестью.

Так, у артистки и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, родилась дочь. Девочка, которую родители назвали Мила, стала первым общим ребенком пары. О пополнении в семье Анастасия и Петр рассказали глянцу Hello.

Также молодые родители вместе с ребенком снялись в семейной фотосессии и украсили обложку издания. 

Как выяснилось, радостное событие в жизни знаменитостей произошло еще в октябре прошлого года, однако поделиться этой новостью с поклонниками они решили только сейчас.

Для Анастасии Заворотнюк это уже третий ребенок. От брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у актрисы есть двое детей. Для Петра Чернышева дочка стала первенцем.



Источник: https://kinoafisha.ua
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