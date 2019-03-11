Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк поделилась с поклонниками радостной вестью.





Так, у артистки и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, родилась дочь. Девочка, которую родители назвали Мила, стала первым общим ребенком пары. О пополнении в семье Анастасия и Петр рассказали глянцу Hello.





Также молодые родители вместе с ребенком снялись в семейной фотосессии и украсили обложку издания.





Как выяснилось, радостное событие в жизни знаменитостей произошло еще в октябре прошлого года, однако поделиться этой новостью с поклонниками они решили только сейчас.





Для Анастасии Заворотнюк это уже третий ребенок. От брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у актрисы есть двое детей. Для Петра Чернышева дочка стала первенцем.











