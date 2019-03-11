Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.74
USD
26.39
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 марта 19, 15:48
Дженнифер Лопес выходит замуж
Дженнифер Лопес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дженнифер Лопес показала роскошное помолвочное кольцо.
Отношения 49-летней Дженнифер Лопес с 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом длятся уже больше двух лет. И, кажется, возлюбленные готовы перейти к новому этапу. Во время отдыха на Багамах, куда пара улетела несколько дней назад, Алекс сделал предложение Дженнифер. Об этом стало известно благодаря Instagram, в котором Родригес и Лопес опубликовал одинаковые фотографии с помолвочным кольцом.

Свой снимок бейсболист подписал:

"Она сказала "Да!"



Напомним, Алекс уже был в браке, в котором у него родились две дочки - 10-летняя Элла и 14-летняя Наташа. А вот для Дженнифер свадьба с Родригесом будет четвертой.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Дженнифер Лопес показала стройные ножки
Дженнифер Лопес показала, как украшала елку к Новому году
Алекс Родригес романтично признался в любви Джей Ло
Джей Ло поздравила любимого с годовщиной отношений
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
noimageЛичный помощник Меган Маркл написала заявление об уходе
noimageСинди Кроуфорд стала героиней крутой фотосессии
noimageСергей Притула поделился смешным фото
noimageВ Сети высмеяли фото Ани Лорак с макаронами. ФОТО
Лента новостей