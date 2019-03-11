Дженнифер Лопес выходит замуж

Отношения 49-летней Дженнифер Лопес с 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом длятся уже больше двух лет. И, кажется, возлюбленные готовы перейти к новому этапу. Во время отдыха на Багамах, куда пара улетела несколько дней назад, Алекс сделал предложение Дженнифер. Об этом стало известно благодаря Instagram, в котором Родригес и Лопес опубликовал одинаковые фотографии с помолвочным кольцом.





Свой снимок бейсболист подписал:





"Она сказала "Да!"













Напомним, Алекс уже был в браке, в котором у него родились две дочки - 10-летняя Элла и 14-летняя Наташа. А вот для Дженнифер свадьба с Родригесом будет четвертой.



