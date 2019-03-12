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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 марта 19, 11:02
Коллега Алекса Родригеса предостерегает Лопес от ошибки
Дженнифер Лопес
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О том, что звезды решили обручиться на своих страницах в Instagram они оба сообщили накануне, 9 марта.
Фотография руки Дженнифер Лопес, на которой красовалось массивное кольцо собрала более 5 миллионов лайков и сотни тысяч комментариев с поздравлениями. Однако коллега Алекса Родригеса не смог разделить с ними их радостное событие. Вместо этого он обвинил бейсболиста в обмане и изменах.

Узнав о помолвке, Хосе Кансеко опубликовал на своей странице в Twitter несколько сообщений, в которых сделал громкие заявления касаемо жениха Дженнифер Лопес.

"Бедная женщина, она понятия не имеет, кто он на самом деле! Алекс Родригес, тебе пора перестать быть дер*мом! Прекрати изменять Дженнифер. Всего несколько месяцев назад я собственными глазами видел, как он звонил моей бывшей жене Джессике", - заявил Кансеко.

После этого он запостил еще один сообщение, в котором вызвал Алекса Родригеса на боксерский поединок и добавил, что готов подтвердить свои слова на детекторе лжи.

Источник: https://telegraf.com.ua
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