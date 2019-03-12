Популярный комик показал похудевшую жену

Жена Юрия Ткача Виктория похудела на 16 килограммов.





Популярный комик Юрий Ткач за время участия в шоу "Танці з зірками" заметно похудел. Партнерша по танцам Илона Гвоздева давала шоумену сильные физические нагрузки, благодаря которым за время проекта он сбросил 10 килограммов.





Так, стало известно, что Виктории удалось избавиться от 16-ти килограммов. Превосходным результатом похудения жены Юрий Ткач поделился на своей странице в Instagram.





"Прикол: за период "Танців з зірками", постоянно танцуя, я похудел примерно на 10 кг... Викусик, за такой же период, не танцуя и не утруждаяcь, – на 16 !!!))) Вопрос: что за хрень?)))", – признался Ткач.





Сама же Виктория Ткач на своей странице в Instagram тоже поделилась своими успехами в похудении. По словам жены Юрия Ткача, она пребывает на средине пути к желанной форме.













"Девочки мои прекрасные))) Я благодарна всем и каждому, за миллион добрых слов в мой адрес!))) Я ежедневно получаю множество сообщений с вопросами о том , как же я похудела..)))) Это ещё не предел! Я еще в середине своего пути к своей идеальной форме)))) Это мой личный подарок для себя же на все праздники вперед)))", – утверждает Виктория.



