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Шоу-бизнес
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12 марта 19, 11:18
Наталья Холоденко рассекретила имя новорожденного ребенка
Наталья Холоденко
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В день выписки женщина имела непревзойденный вид, хотя и призналась, что роды были сложными.
Наталья Холоденко призналась, как назвала дочь, однако кто отец ребенка – пока не сообщает.

Не так давно стало известно, что звездный психолог Наталья Холоденко развелась с мужем и беременна во второй раз. О том, что шоувумен ожидает пополнения, публика узнала лишь на последнем месяце беременности. Кроме того, Наталья Холоденко призналась, что состоит в отношениях с новым возлюбленным. А 6 марта появилась информация, что Холоденко родила второго ребенка.

На днях стало известно, что психолог и ведущая канала "Украина", которая на днях выписалась из роддома, назвала свою новорожденную дочь Вивьен.



"Роды прошли тяжело. Тяжелее, чем первые. Я всегда говорила, что пошли такие слабонервные женщины, просят обезболивающее. Но эти роды были намного тяжелее, чем первые. По ощущениям", – призналась Наталья.

Также Наталья рассказала, что роды были партнерскими, однако кто является отцом ее второго ребенка, женщина на данный скрывает. Поздравить коллегу с пополнением пришли ее соведущие по шоу "Без паники" – Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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