Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.59
USD
26.31
RUB
0.40
EUR
29.69
USD
26.35
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 марта 19, 12:58
Виталий Козловский рассказал о возможной женитьбе
Виталий Козловский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В одном из интервью Виталий Козловский признался, что одним из самых задаваемых вопросов является вопрос о его личной жизни.
“Было время, когда я открыто говорил о личном, показывал, рассказывал. Но в итоге
публичность, обложки и красные дорожки стали “проклятием” и началом конца”, -
делится певец.

Напомним, что два года назад артист сделал предложение своей девушке Рамине,
однако помолвка была расторгнута и сопровождалась немалым резонансом в СМИ.

“Я сделал выводы и пришел к банальной, но очевидной истине: счастье любит тишину,
- говорит Виталий. - Поэтому на вопросы журналистов о личном я пока ничего не
отвечаю. Могу сказать только одно - я сейчас очень счастлив. И, возможно, уже женат,
просто не хочу до поры до времени не хочу впускать посторонних в свою семью”.
Ещё по теме:
Двухметровый актер из "Игры престолов" женился!
Энрике Иглесиас рассказал, почему до сих пор не женился
Брэд Питт больше не хочет жениться
Тодоренко и Топалов "засветили" обручальные кольца (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Наталья Холоденко рассекретила имя новорожденного ребенка
noimageПопулярный комик показал похудевшую жену
noimageПочему Меган Маркл и Кейт Миддлтон не имеют титула принцесс
noimageКоллега Алекса Родригеса предостерегает Лопес от ошибки
noimageБоец UFC Макгрегор арестован. ВИДЕО
Лента новостей