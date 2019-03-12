Виталий Козловский рассказал о возможной женитьбе

“Было время, когда я открыто говорил о личном, показывал, рассказывал. Но в итоге

публичность, обложки и красные дорожки стали “проклятием” и началом конца”, -

делится певец.





однако помолвка была расторгнута и сопровождалась немалым резонансом в СМИ.





“Я сделал выводы и пришел к банальной, но очевидной истине: счастье любит тишину,

- говорит Виталий. - Поэтому на вопросы журналистов о личном я пока ничего не

отвечаю. Могу сказать только одно - я сейчас очень счастлив. И, возможно, уже женат,

просто не хочу до поры до времени не хочу впускать посторонних в свою семью”.