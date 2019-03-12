Виталий Козловский рассказал о возможной женитьбе

“Было время, когда я открыто говорил о личном, показывал, рассказывал. Но в итоге
публичность, обложки и красные дорожки стали “проклятием” и началом конца”, -
делится певец.
однако помолвка была расторгнута и сопровождалась немалым резонансом в СМИ.
“Я сделал выводы и пришел к банальной, но очевидной истине: счастье любит тишину,
- говорит Виталий. - Поэтому на вопросы журналистов о личном я пока ничего не
отвечаю. Могу сказать только одно - я сейчас очень счастлив. И, возможно, уже женат,
просто не хочу до поры до времени не хочу впускать посторонних в свою семью”.