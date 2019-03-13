Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего мужа

Знаменитая певица Лолита Милявская сообщила о смерти экс-мужа Арнольда Спиваковского. Об этом артиска сообщила на своей странице в Instagram.

"В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...", - написала под фотографией Лолита.

По словам Милявской слова утешения для нее сейчас бесполезны. Известно, что Спиваковский и Лолита были женаты в конце 90-х. Бизнесмен сыграл немалую роль в карьере певицы. Несколько лет назад СМИ сообщали о его задержании в Испании по делу о махинациях.





В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...



