Дженнифер Лопес показала, как ей сделали предложение

Популярная певица Дженнифер Лопес поделилась интимными фото, на которых запечатлен момент, когда ее жених Алекс Родригес подарил ее обручальное кольцо. Снимки появились на странице звезды в Instagram.





На серии снимков, сделанных на закате на пляже, видно, как Родригес стоит на колене перед певицей и держит в руках футляр с кольцом. Дальше жених надевает обручальное кольцо на палец Джей Ло и пара целуется.





Похоже, что звезды прогуливались по пляжу. Родригес одет в легкие белые штаны и светло-серый свитер, а Джей Ло в легком костюме молочного цвета с юбкой за колено и кофтой с длинным рукавом.



































