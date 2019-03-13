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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 марта 19, 11:03
Дженнифер Лопес показала, как ей сделали предложение
Дженнифер Лопес
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Звезда опубликовала снимки с моментом, когда ее жених становится на колено и делает предложение руки и сердца.
Популярная певица Дженнифер Лопес поделилась интимными фото, на которых запечатлен момент, когда ее жених Алекс Родригес подарил ее обручальное кольцо. Снимки появились на странице звезды в Instagram.

На серии снимков, сделанных на закате на пляже, видно, как Родригес стоит на колене перед певицей и держит в руках футляр с кольцом. Дальше жених надевает обручальное кольцо на палец Джей Ло  и пара целуется.

Похоже, что звезды прогуливались по пляжу. Родригес одет в легкие белые штаны и светло-серый свитер, а Джей Ло в легком костюме молочного цвета с юбкой за колено и кофтой с длинным рукавом.









Источник: https://korrespondent.net
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