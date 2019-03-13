Наталья Могилевская поделилась снимком без макияжа

Так, недавно прошел ее концерт в Киеве. К слову, Могилевская даже приоткрыла "занавес" и показала зрителям программы "Світське життя" c Катей Осадчей, как именно проходит ее активная подготовка к сольнику.





Буквально сразу же после столичного выступления Могилеская отправилась в другие города. В частности, состоялся ее концерт в Одессе. При этом после насыщенного дня Наталья Могилевская решила провести себе "день тишины" и поделилась со своими поклонниками некоторыми моментами. К примеру, Могилевская показала свой любимый завтрак в Одессе. Следует отметить, достаточно изысканный.













Так, на опубликованных в сети Instagram снимках Наталья позирует в роскошном ресторане. На ее столике видим устрицы, бокал шампанского, различные овощи, а также булочки.





"Мой любимый завтрак в Одессе. Сегодня день отдыха. Все устали очень… Завтра Николаев" - подписала снимки Наталья Могилевская.





Поклонники украинской исполнительницы также поспешил оставить свои комментарии под ее новыми фото. Некоторые шутили, но многие оставили отзывы о прошедших концертах, а также советовали певице отдохнуть и беречь силы.





"Обыкновенный завтрак каждого украинца)) Представляю себе какой обед", "Супер! Я тоже люблю устрицы, мы их часто едим на обед с сырой рыбой, в Италии ее делают очень вкусно", "Красивые фото", "Чудовий ранок…", "Наташенька! Вы прелесть! Обожаем Вас! Удачи Вам! Энергии и вдохновения!", "Концерт в Кременчуге просто на одном дыхании! Море эмоций!!! Спасибо", "Без макияжа вы намного привлекательней. Здоровая пища, танцы и как результат - вы в хорошей форме", "Наташа, труд артиста - это очень тяжелый труд, постоянные гастроли, недосып, стресс…. Вы дарите людям тепло и радость, а это много стоит! Спасибо, обязательно отдыхайте. Ты нам нужна! Твой труд бесценный!", - написали поклонники звезды.



