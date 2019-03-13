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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 марта 19, 11:46
Алена Шоптенко поделилась трогательным снимком
Алена Шоптенко
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На фото знаменитость позирует со своим маленьким сыном.
Алена Шоптенко отметила 9 месяцев своего сына снимком в Instagram.

"Спасибо тебе за 9 месяцев "с ног на голову" и за то, что теперь мой любимый лук это наши одинаковые пижамы. Ты настоящая любовь", - написала в своем микроблоге Алена Шоптенко.



Поклонники поздравили звезду с таким важным событием положительными комментариями под снимком.

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"Какая прелесть! Поздравляю!", "Дуже затишно!!! Ростіть здорові!", "Класс)Поздравляю.Пусть растет на радость", "Это так мило. Так прекрасно! ПоЗдРаВлЯеМ Вас - с 9 Месяцами Жизни Вашего Ангелочка! Крепкого здоровья и сильного Ангела-Хранителя!!!", "Уже 9? Вроде только родила. Как быстро летит время", - написали фанаты знаменитости.

Алена Шоптенко до сих пор скрывает лицо ребенка от посторонних людей. При этом ей ничего не мешает публиковать в своем микроблоге трогательные снимки с сыном.

Источник: https://telegraf.com.ua
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