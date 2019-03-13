Алена Шоптенко поделилась трогательным снимком

Алена Шоптенко отметила 9 месяцев своего сына снимком в Instagram.





"Спасибо тебе за 9 месяцев "с ног на голову" и за то, что теперь мой любимый лук это наши одинаковые пижамы. Ты настоящая любовь", - написала в своем микроблоге Алена Шоптенко.













Поклонники поздравили звезду с таким важным событием положительными комментариями под снимком.





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"Какая прелесть! Поздравляю!", "Дуже затишно!!! Ростіть здорові!", "Класс)Поздравляю.Пусть растет на радость", "Это так мило. Так прекрасно! ПоЗдРаВлЯеМ Вас - с 9 Месяцами Жизни Вашего Ангелочка! Крепкого здоровья и сильного Ангела-Хранителя!!!", "Уже 9? Вроде только родила. Как быстро летит время", - написали фанаты знаменитости.





Алена Шоптенко до сих пор скрывает лицо ребенка от посторонних людей. При этом ей ничего не мешает публиковать в своем микроблоге трогательные снимки с сыном.



