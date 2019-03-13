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13 марта 19, 11:52
Дочь Люка Перри рассказала о сложностях после смерти отца
Люк Перри
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Девушка призналась, что после смерти отца ее окружили повышенным вниманием.
4 марта умер культовый голливудский актер, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри. Артист скончался в результате обширного инсульта в возрасте 52-х лет. В момент смерти рядом с Люком Перри пребывали его родные и близкие, в том числе дети. Выяснилось, что актера отключили от аппарата жизнеобеспечения. Непростое решения приняла его семья.

Стало известно, что все наследство Люк Перри завещал своим детям, которых очень любил - 21-летнему Джеку и 18-летней Софи, не оставив ничего возлюбленной Венди Мэдисон, с которой прожил более 11 лет.

А на днях дочь Люка Перри Софи на своей странице в Instagram призналась, что после смерти отца страдает от повышенного внимания, не всегда положительного. Так, находятся те, кто критикует поведение и даже стиль одежды 18-летней Софи.



С тех пор, как мой отец умер, я получаю много внимания в интернете. И некоторые люди просто не могут быть хорошими. Я хочу сказать, что не просила об этом внимании. Я не хочу никого обидеть, но и не собираюсь кому-то угодить. Мне 18", - пишет Софи.

Подробности смерти Люка Перри: актера отключили от аппарата жизнеобеспечения
Кроме того, дочь Люка Перри призналась, что смерть отца - худшее, что с ней когда-либо случалось, однако Софи необходимо жить дальше.

"И, самое главное. Я буду смеяться, улыбаться и жить своей обычной жизнью. Да, мне больно, грустно, я плачу и вне себя от того, что случилось с моим отцом. Это худшее, что когда-либо случалось в моей жизни. Но я не собираюсь сидеть в своей комнате и плакать изо дня в день, пока интернет не посчитает целесообразным поступить иначе. И если бы вы знали моего отца, вы бы поняли, что он не захочет этого. Так что и вам не следует. Те из вас, кто пристыдил меня за мой язык и мой гардероб и, что самое отвратительное, за мою скорбь, окажите нам обоим услугу и просто отпишитесь. Это пустая трата вашего времени", - посоветовала Софи.

Источник: https://telegraf.com.ua
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