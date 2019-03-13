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13 марта 19, 11:58
Камалия опубликовала фото на самом крутом курорте мира
Камалия
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Певица Камалия отправилась на заслуженный отдых, выбрав один из самых фешенебельных курортов мира - Монте-Карло.
Одним из самых роскошных и дорогих курортов мира считается Монте-Карло. Он расположился на побережье французской Ривьеры, став настоящим магнитом для миллионеров и их отпрысков. Именно сюда отправилась на заслуженный отдых обладательница титула "Миссис Мира 2008", а также популярная украинская певица Камалия. Зимой звезда плодотворно поработала и теперь готова сполна окунуться в привычную ей богатую жизнь.



В первую очередь, артистка решила посетить местное казино. Для выхода в свет Камалия выбрала длинное белое пальто с меховой отделкой на рукавах и блестящие туфли. Из украшений она ограничилась минимальным набором, украсив руки элегантным браслетом, часами и кольцом.

Компанию Камалии составили сестра Инна и близкая подруга. Дружной девичьей компанией они отмечали день рождения родственницы звезды, отгремевший на днях.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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