Камалия опубликовала фото на самом крутом курорте мира

Одним из самых роскошных и дорогих курортов мира считается Монте-Карло. Он расположился на побережье французской Ривьеры, став настоящим магнитом для миллионеров и их отпрысков. Именно сюда отправилась на заслуженный отдых обладательница титула "Миссис Мира 2008", а также популярная украинская певица Камалия. Зимой звезда плодотворно поработала и теперь готова сполна окунуться в привычную ей богатую жизнь.













В первую очередь, артистка решила посетить местное казино. Для выхода в свет Камалия выбрала длинное белое пальто с меховой отделкой на рукавах и блестящие туфли. Из украшений она ограничилась минимальным набором, украсив руки элегантным браслетом, часами и кольцом.





Компанию Камалии составили сестра Инна и близкая подруга. Дружной девичьей компанией они отмечали день рождения родственницы звезды, отгремевший на днях.



