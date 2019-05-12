Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки

Уже никому не секрет, что украинские женщины - самые красивые. Так вот, Светлана Гасс, которая родилась в Одессе и имеет 12-летнего внука, стала победительницей международного конкурса Ms. Transcontinental Classic.





Дома в Одессе Светлана занимается бизнесом. У нее есть собственный салон, где она регулярно проводит бесплатные дни для пенсионеров.









На Всемирном конкурсе Ms. Transcontinental Classic, который проходил в Болгарии и США, украинка Светлана Гасс завоевала титул самой красивой бабушки.





"Я счастлива что представляла Украину в USA Atlanta. Я возвращаюсь домой с титулом MS Transcontinental Classic 2017", - написала Светлана Гасс на своей странице в Instagram.













Сейчас красавица-бабушка занимается моделингом и ездит на фотосессии по всему миру.





Глядя на фотоснимки самой красивой бабушки в мире приходится только удивляться. Как можно выглядеть так молодо и ярко в 60 лет? Как можно сохранить свою молодость и красоту? Своими фотографиями одесситка Светлана Гасс отвечает на эти вопросы. Жизнь не заканчивается после 50 лет и никогда ничего не поздно.



