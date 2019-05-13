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13 мая 19, 16:56
Джастин Тимберлейк стал доктором наук
Известный американский поп-певец Джастин Тимберлейк сообщил в своем Instagram, что получил степень доктора наук за "вклад в музыкальную индустрию и длительное глобальное влияние".
Награждение состоялось в университете Бекрли, штат Калифорния.
Поп-певец вышел на сцену вместе с Мисси Элиот в мантиях для получения официальных документов на подтверждение докторской степени.
Источник: https://korrespondent.net
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