Джастин Тимберлейк стал доктором наук

Известный американский поп-певец Джастин Тимберлейк сообщил в своем Instagram, что получил степень доктора наук за "вклад в музыкальную индустрию и длительное глобальное влияние".

Награждение состоялось в университете Бекрли, штат Калифорния.

Поп-певец вышел на сцену вместе с Мисси Элиот в мантиях для получения официальных документов на подтверждение докторской степени.



















