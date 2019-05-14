Евгений Кошевой поделился романтичным фото

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой уже 11 лет женат на своей студенческой любви Ксении. Юморист влюбился в нее с первого взгляда и до сих питает нежные чувства к супруге. Он неоднократно говорил, что готов ради на нее на все.





"Любовь в черно-белых проявлениях", — подписала кадр Ксения.





















В комментариях на супругов посыпались многочисленные комплименты, ведь смотреть на них и не любоваться невозможно.





"Красивая пара", "Вы такие милые", "С фотографом вам конечно повезло!! Фото супер!", "Красивая пара Позитивчики", "Любовь-любовь, Кошевые, вы крутые", "Жизнерадостные и позитивные люди, хоть в черно-белом, хоть в цветном", "Какая же вы красивая пара", "Зрелые отношения", — пишут в Сети.





Отметим, что сейчас супруги Евгений и Ксения Кошевые много времени проводят вместе и почти не ссорятся. Вместе они воспитывают двух замечательных дочек: 10-летнюю Варвару и 4-летнюю Серафиму.



