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13 мая 19, 17:41
Евгений Кошевой поделился романтичным фото
Евгений Кошевой
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Так, на днях на официальных страницах пары в Instagram появились трогательные фотографии семьи Кошевых.
Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой уже 11 лет женат на своей студенческой любви Ксении. Юморист влюбился в нее с первого взгляда и до сих питает нежные чувства к супруге. Он неоднократно говорил, что готов ради на нее на все.

"Любовь в черно-белых проявлениях", — подписала кадр Ксения.





В комментариях на супругов посыпались многочисленные комплименты, ведь смотреть на них и не любоваться невозможно. 

"Красивая пара", "Вы такие милые", "С фотографом вам конечно повезло!! Фото супер!", "Красивая пара Позитивчики", "Любовь-любовь, Кошевые, вы крутые", "Жизнерадостные и позитивные люди, хоть в черно-белом, хоть в цветном", "Какая же вы красивая пара", "Зрелые отношения", — пишут в Сети.

Отметим, что сейчас супруги Евгений и Ксения Кошевые много времени проводят вместе и почти не ссорятся. Вместе они воспитывают двух замечательных дочек: 10-летнюю Варвару и 4-летнюю Серафиму.

Источник: https://telegraf.com.ua
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