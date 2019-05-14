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13 мая 19, 17:44
Фагот засветился в обнимку со своей женщиной
Фагот
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Теперь же Фагот и Навроцкая не скрываются от камер и их все чаще застают в объятиях друг друга. Вокалист группы "ТНМК" Фагот поделился трогательным фото со своей женщиной.
Всего месяц назад музыкант и вокалист группы "ТНМК" Олег Михайлюта, известный как Фагот, впервые вышел на красную дорожку в сопровождении своей любимой — дизайнера Ольги Навроцкой. Несмотря на то, что пара состоит в отношения около семи лет, они редко появлялась вместе на светских тусовках и старалась не привлекать внимание к своей личной жизни.

Так, 12 мая, возлюбленные решили вместе провести выходной. Фагот и Навроцкая засветились в обнимку, катаясь на катере по Днепру. Соответствующий снимок дизайнер опубликовала в Историях своего Instagram-аккаунта.



Поклонники пары пришли в восторг от столь романтичного фото.

"Вы прекрасны!", "Вы очень красивая пара!", "Единое целое", "Вы классные!!!! Каждый по отдельности и как пара!!", "Очень клевые!", "Крутяк фотка!" — обсуждают подписчики в комментариях.

Тем временем напомним, что Фагот воспитывает 8-летнего сына Никиту, рожденного вне брака. С матерью мальчика Анастасией Будкиной артист разошелся еще до рождения ребенка.

Источник: https://telegraf.com.ua
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