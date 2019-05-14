Оля Полякова прокомментировала слухи об увеличение губ

Певица Оля Полякова честно ответила на вопросы поклонников об инъекциях в губы.





В Сети бурно обсуждают не только наряды и личную жизнь, но и пластические операции звезды. Поклонники думают, что артистка 35-летняя артистка обязана своими пухлыми губами современным инъекционным методикам. Так ли это на самом деле, Полякова ответила лично на своей официальной страние в Instagram.





Так, ничего не скрывая, Полякова написала, что никогда не прибегала к увеличению губ. Их форма и объем у нее от природы.













"У меня они были всегда, посмотрите фото в "молодости", — пишет певица.





В подтверждение слов артистки мы нашли фото Оли Поляковой в юности. И действительно, ее черты лица с тех пор совершенно не изменилась.











