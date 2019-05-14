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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 мая 19, 17:51
Оля Полякова прокомментировала слухи об увеличение губ
Оля Полякова
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Певица Оля Полякова - одна из самых известных персон украинского шоу-бизнеса.
Певица Оля Полякова честно ответила на вопросы поклонников об инъекциях в губы.

В Сети бурно обсуждают не только наряды и личную жизнь, но и пластические операции звезды. Поклонники думают, что артистка 35-летняя артистка обязана своими пухлыми губами современным инъекционным методикам. Так ли это на самом деле, Полякова ответила лично на своей официальной страние в Instagram.

Так, ничего не скрывая, Полякова написала, что никогда не прибегала к увеличению губ. Их форма и объем у нее от природы.



"У меня они были всегда, посмотрите фото в "молодости", — пишет певица.

В подтверждение слов артистки мы нашли фото Оли Поляковой в юности. И действительно, ее черты лица с тех пор совершенно не изменилась.



Источник: https://telegraf.com.ua
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